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Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:59
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


İlk kaza Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halis S. idaresindeki 42 B 1947 plakalı traktör, Çiçekler Mahallesi köy yolu ayrımında Recep Ö.’nün kullandığı 42 CVR 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak araziye giren ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Ramazan D. idaresindeki 34 KN 8387 plakalı otomobil, araç muayene istasyonu karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Müstakil bir evin bahçesine girip ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki sürücü Ramazan D. yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:59
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