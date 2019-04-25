Konya’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Seydişehir Konya karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli Doktor Mehmet Fatih A. (44) idaresindeki 26 EJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan çocukları İ.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. (66) idaresindeki 42 ZH 862 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı sürücü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Eskişehir Şehir Hastanesinde Fizyoloji Uzmanı olarak çalışan Doktor Mehmet Fatih A.’nın çocuklarını Antalya’da düzenlenen eskrim yarışmasına götürdüğü ve yarışmadan döndüğü öğrenildi.