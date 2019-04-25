0553 313 94 23

Konya’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 22:54
Konya’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.



İlk kaza, Seydişehir Konya karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli Doktor Mehmet Fatih A. (44) idaresindeki 26 EJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan çocukları İ.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci kaza ise, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. (66) idaresindeki 42 ZH 862 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı sürücü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Eskişehir Şehir Hastanesinde Fizyoloji Uzmanı olarak çalışan Doktor Mehmet Fatih A.’nın çocuklarını Antalya’da düzenlenen eskrim yarışmasına götürdüğü ve yarışmadan döndüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te 22 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Siirt’te 22 düzensiz göçmen yakalandı
    2. ABD'nin yaptırımları sonrası banka..
    3. Cezayir'de muhalifler ulusal..
    4. İçişleri Bakanı Soylu’dan jandarmaya..
    5. Lazio'nun rakibi Atalanta oldu
    6. Bakan Pakdemirli kritik tarihi..
    7. Pakdemirli: "Birçok üründe..
    8. Fas'ta hükümetle sendikalar arasında..
    9. Maçın ardından
    10. Hülya Koçyiğit: “Kültür sanat..
    11. Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce..
    12. Beyoğlu'nda taciz iddiası ortalığı..
    13. Maçın ardından
    14. "İsrail ile normalleşme Filistin..
    15. Erol Bulut: “Kendimle ilgili radikal..
    16. Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması..
    17. Maçın ardından
    18. Putin, Kuzey Kore liderinin hediyesini..
    19. Dünyayı sarsan itiraf: Obama, Hillary..
    20. Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan..
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’