Konya'da hayvan hırsızlığı Ereğli ilçesinde 164 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde 164 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ay içinde 164 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla, hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen A.T. (23) ve Y.B.K'yi (20) gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan diğer şüpheli M.B'nin (27) yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheli A.T'nin evinde, çalıntı olduğu tespit edilen 8 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Öte yandan çalınan hayvanlardan 54'ü, satıldığı kişiler belirlenerek sahiplerine teslim edildi. Küçükbaş hayvanları, şüphelilerden satın alan 6 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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