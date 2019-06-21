Konya'da FETÖ/PDY operasyonu ByLock yazışmalarında isimleri geçen 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında "asistan" ve "asistan doktor" olarak isimleri geçen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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