Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
ByLock yazışmalarında isimleri geçen 4 şüpheli gözaltına alındı21 Haziran 2019 Cuma 12:24
KONYA (AA) - Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında "asistan" ve "asistan doktor" olarak isimleri geçen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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