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Konya’da fener alayı çoşkusu

Konya’da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan “Şivlilik” geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı.

07 Mart 2019 Perşembe 02:45
Konya’da fener alayı çoşkusu

Konya’da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan “Şivlilik” geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı.

 

Konya halkı tarafından yaşatılan "Şivlilik" geleneğini, birçok mahallede çocuklar ateş yakıp üzerinden atlayarak kutladı. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, bu alışkanlıklarından vazgeçmezken, yapılan uyarılara rağmen kent genelinde araç lastikleri yakıldı. Alev alev yanan lastiklerden yoğun duman çıkarken, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye hattına çok sayıda ihbar geldi. Ateş yakarak atlayan çocuklar, ise alevlerin üzerinden atlamanın eğlenceli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 02:45
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