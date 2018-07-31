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Konya'da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 16:31
Konya'da feci kaza! Otomobil TIR ile çarpıştı

Konya Akşehir'de Celal İmrak idaresindeki 06 DB 6224 plakalı otomobil, Uluırmak Mahallesi yakınlarında Atalay Yılmaz idaresindeki 50 EC 439 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulundan Minadiye İmrak (63), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Celal İmrak ve aynı araçta bulunan Yusuf Coşar (3) ile Havva Coşar (34) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Havva Coşar, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Minadiye İmrak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:31
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  3. akşehir trafik kazası

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