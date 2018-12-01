Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Konya’daki kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli - Aksaray E90 karayolunun 67. kilometresi Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hakimiyeti kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Doğukan Gökalp idaresindeki 51 LC 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serkan B’nin kullandığı 31 YK 615 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 ölü 1 yaralı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Gökalp ile araçta bulunan Leyla Saklav’ın hayatını kaybettiğini, otomobildeki Yaşar Ali A.’nınsa yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı Yaşar Ali A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

İHA’nın haberine göre, Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.