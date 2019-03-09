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Konya’da feci kaza... İki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya böyle yansıdı

Konya’da aynı yönde seyir halinde olan aracı sollamaya çıkan otomobil ile kontrolsüz caddeye çıkan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 07:33
Konya’da feci kaza... İki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya böyle yansıdı

Konya’da aynı yönde seyir halinde olan aracı sollamaya çıkan otomobil ile kontrolsüz caddeye çıkan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ömer Ö. idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan aracı sollamak istediği sırada Sille Ak Mahallesi Tekpınarlı Sokak üzerinden İsmail Kaya caddesine kontrolsüz olarak çıkan Ayhan D. yönetimindeki 42 CBJ 67 plakalı kamyonet ile çarpıştı.



Yaralılar itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı


Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından yaralılar vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Otomobil sürücüsü Ömer Ö. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, otomobilde bulunan eşi A.Ö. ve çocukları Y.Ö., S.Ö., M.Ö., E.Ö., ve kamyonette bulunan sürücü Ayhan D. ile itfaiyenin araçtan çıkardığı sürücünün eşi İ.D., sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Ö., ile kamyonet sürücüsü Ayhan D. ve eşi İ.D’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında


Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasından kaza anının görüntülerini buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan otomobilin aynı yönde seyir halinde olan otomobili sollamaya çıktığı anda kavşağa kontrolsüz şekilde çıkan kamyonetle çarpışması görülüyor.


Kaza sonrası olay yerine gelen ve daha önce de bu kavşakta kazalar olduğunu belirten Ali Çelik, “Bu kazaların önlenmesi için gerekli çalışma olan ışıklandırma veya kasis çalışması yapılsın. Her araç burada yavaşlasın” dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 07:33
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