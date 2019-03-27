0553 313 94 23

Konya'da feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 yolcu da yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 06:59
Konya'da feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, dün akşam sıralarında Konya Beyşehir karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Seyit Ali K. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada, minibüste bulunan yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan iki kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki minibüsün çarpması görülüyor. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 06:28
  1. Konya
  2. trafik kazası
  3. minibüs
  4. beyşehir
  5. kamyon
  6. feci kaza
  7. 11 yaralı
  8. 2 ölü
  9. kameraya yansıdı
  10. arkadan çarptı
  11. son dakika
  12. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı
    1. Konya'da feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı
    2. Başkent’te bıçaklanan kişi eğlence..
    3. 27.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza
    5. Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    6. Meteoroloji'den o bölgeye uyarı: Kar..
    7. İstanbul'da kanlı gece! Cadde..
    8. Bakan Albayrak: Sizden isteğimiz..
    9. BM böyle uyardı: Savaşın eşiği!
    10. Ve adayını açıkladı... Onaylanırsa
    11. Dünya alarmda... ABD'de acil durum..
    12. T129 Atak helikopteri Brezilya’daki..
    13. BMGK'deki AB ülkelerinden "Golan..
    14. Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3..
    15. Malatya’da art arda iki deprem
    16. Bahçelievler’de bir apartman dairesi..
    17. GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye hava..
    18. Katar ve İtalya askeri iş birliğini..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    21. Mısır tiyatro sendikası Sisi'ye..
    22. Malatya’da Eczane hırsızları polisten..
    23. Karaman’da otomobil park halindeki..
    24. Başkent’te bıçaklanan kişi eğlence..
    25. Sudan, ABD mahkemesinin tazminat..
    26. Qualcomm ile Apple arasındaki patent..
    27. Burundi'de Cumhurbaşkanı'nın..
    28. "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"
    29. "Washington’un Golan kararı işgal ve..
    30. Türkiye ile Yemen arasında tarım..
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?