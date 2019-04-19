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Konya'da fabrikada hidrolik makinesi patladı: 1 ölü

19 Nisan 2019 Cuma 18:22
Konya'da fabrikada hidrolik makinesi patladı: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'da, hidrolik makinesi patlayan fabrikada bir işçi hayatını kaybetti.

İsmail Oğuz (42), merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'ndeki 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalıştığı sırada hidrolik makinesi patladı.

Ağır yaralanan Oğuz için olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğuz'un cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:22
  1. İsmail Oğuz
  2. İş kazası
  3. Konya
  4. Ölüm

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