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Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

Konya’da hareketli anlar yaşandı. Sokakta yürüyen iki kişi yarım saat arayla bir araçtan açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 07:16
Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 19 yaşındaki Tamer Ö. ve arkadaşı Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı. İki gence birini soran şüpheli şahıs daha sonra Tamer Y.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Tamer Y.’nin arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Birini sorup ateş açtılar"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y. daha sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir aracın yolda kendilerine birini sorduğunu ardından da kendilerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Yarım saat sonra bir kişi daha yaralandı

İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Dikiciler Sokak üzerinde de bir şahsın silahla vurulduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri bir mağazada müdür olduğu öğrenilen Oktay T.’nin (33) de topuğundan vurulduğunu gördü. Oktay T. de kendisinin sokak üzerinde telefonla konuştuğunu bu sırada Fahri Efendi Caddesinden bir araçtan kendisine bir şey sorulduğu ve ardından ateş açıldığını söyledi.

Şüpheli şahıslardan evine kaçarak kurtulan Oktay T. de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise araçtan ateş edilen yerde 6 adet boş kovan buldu. Öte yandan şahısların açtığı ateş sonucunda cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camı da zarar gördü.

Polis ekipleri ise yaralı şahıslardan edindiği bilgiler doğrultusunda şüpheli aracın ve şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 06:44
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