Konya’da Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınma başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması çalışmaları kapsamında TOKİ ile birlikte gerçekleştireceği Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için esnafların başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımları ile imzaladıkları Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması, Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi oluşturulması çalışmaları kapsamında önemli bir aşamaya geldiklerini söyledi. Seçim döneminde kamuoyuna açıkladıkları “Benim Şehrim” projeleri arasında önemli bir yer tutan Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilecek Yeni Motorlu Sanayi Bölgesine taşınması projesinde sona gelindiğini kaydeden Başkan Altay, “Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için esnaflarımızın talepleri Belediyemiz tarafından Eski Sanayi karşısında bulunan Kentsel Dönüşüm Saha Ofisinde bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı. 31 Aralık 2018 tarihi ve öncesi Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nde aktif bulunan esnafımız bir ay süreyle başvurularını yapabilecek. Esnaflarımız ve şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

TOKİ tarafından inşa edilecek yeni sanayi alanındaki dükkan büyüklükleri 100, 200, 300, 400 ve 600 metrekare olarak projelendirildi. Dükkanlar TOKİ tarafından bu metrekareler üzerinden satılacak. Ödeme seçenekleri ise; 1- Yüzde 25 peşin, kalan bedel 24 ay vade ile, 2- Yüzde 10 peşin, kalan bedel 60 ay vade ile (taksitler anahtar tesliminden sonra başlayacak), 3 - yüzde 10 peşin, 18. ayda yüzde 10 ara ödeme, kalan bedel 120 ay vade ile (taksitler anahtar tesliminden sonra başlayacak) yapılacak. Yeni Motorlu Sanayi içinde küçük sanayi alanı, ticaret alanı, otel alanı, resmi kurum alanı, belediye hizmet alanı, eğitim alanı, sosyal tesisler, spor tesisleri, akaryakıt tesisi, sağlık alanı, teknik tesisler ve camiler yer alacak.