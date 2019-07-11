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Konya'da eski koca dehşeti! Yaraladı, öldürdü, intihar etti

Konya'da yaşayan bir şahıs, eski eşi Güllü Koç'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Kayhan'ı iş yerinde av tüfeğiyle karnından vurarak, ağır yaraladı. Ardından evine gittiği eski kayınvalidesi Sevim Koç'u da 2 el ateş ederek öldürdükten sonra kiralık otomobille kaçarak, aynı silahla aracın içinde yaşamına son verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
Konya'da eski koca dehşeti! Yaraladı, öldürdü, intihar etti

Konya Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan T.(47), dün otomobil kiraladı. İrfan T., bu sabah otomobille şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü Koç'un (45) sevgilisi olduğunu iddia ettiği, evli Mehmet Kayhan'ın iş yerine geldi. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan T., av tüfeğiyle Kayhan'a ateş açtı.

Karnından vurulan Kayhan, ağır yaralanırken, İrfan T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kayhan'ı ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Kayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Eski kayınvalidesini öldürdü

İrfan T. ise İnsuyu Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Sevim Koç'un evine geçti. Tüfekle eve giren İrfan T., salona kaçan Koç'un sırtına 2 el ateş etti. İrfan T., kiralık otomobille buradan da ayrıldı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Sevim Koç'u tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Aracın içinde intihar etti

Polis ve jandarma ekipleri, Sevim Koç'un yakınlarının, cinayeti eski damadının işlediğini söylemesi üzerine harekete geçti. İrfan T.'nin kiralık otomobilinin, uydu takip cihazıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde, Sülüklü Mahallesi yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, İrfan T.'yi araçta, kanlar içinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede, İrfan T.'nin, aynı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

İrfan T. ile Sevim Koç'un cansız bedenleri, otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eski eşe şiddetten poliste kaydı varmış

İrfan T.'nin, evliyken, Güllü Koç'a şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  1. Konya
  2. Cihanbeyli ilçesi
  3. eski koca dehşeti
  4. cinayet
  5. intihar

YORUM YAZ

  • Esat Esat 35 dk önce
    cihanbeylinin kürtlerinden eski arkadaslardan irfan.. 10 senedir görmezdim, bu haber sitesinden haberi almak nasipmis.

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