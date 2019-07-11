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Konya’da eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da bir kişi, ayrıldığı eşinin annesini tüfekle öldürdükten sonra eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı da ağır yaraladıktan sonra kiraladığı otomobilde aynı tüfekle intihar etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Konya’da eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da bir kişi, ayrıldığı eşinin annesini tüfekle öldürdükten sonra eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı da ağır yaraladıktan sonra kiraladığı otomobilde aynı tüfekle intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde iki çocuk babası İrfan Taşkafa, kiraladığı otomobille bir yıl önce boşandığı eşi Güllü K.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet K.’nin iş yerine gitti. Yanında getirdiği tüfekle Mehmet K.’ya ateş eden İrfan Taşkafa, daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Karnından vurularak ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Eski eşinin annesini öldürüp intihar etti


Öfkeli eski koca, daha sonra İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim Koç’un evine giderek, eski kayınvalidesini de sırtından vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevim Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi İrfan Taşkafa’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayet zanlısı İrfan Taşkafa’nın kullandığı otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Uydu takip cihazıyla yeri belirlenen otomobilin bulunduğu adrese giden ekipler, İrfan Taşkafa’yı aracın içerisinde kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede İrfan Taşkafa’nın aynı tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden İrfan Taşkafa ve Sevim Koç’un cenazeleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İrfan Taşkafa’nın bir yıl önce esi Güllü K.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve emniyette eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
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