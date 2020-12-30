Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü
Kazanın ardından kaçan sürücüyü, kendisini takip eden görgü tanığı vatandaş yakalattı
KONYA (AA) - Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Hurşit S. (18) idaresindeki 42 KG 566 plakalı minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen 56 yaşındaki Songül Satıcı'ya çarptı.
Kazada yaralanan Satıcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hurşit S, aracıyla olay yerinden kaçtı.
- Kaçan sürücüyü aracıyla takip etti
Kazanın ardından görgü tanığı bir vatandaş, kaçan sürücüyü aracıyla takip ederek polise bilgi verdi.
Sürücüyü yakalamak için vatandaştan aldığı bilgiyle hareket eden polis, Hurşit S'nin kullandığı aracı Fevziçakmak Mahallesi 10641. Sokak'ta durdurdu.
Ehliyetinin olmadığı belirlenen Hurşit S, araçtan indirilerek gözaltına alındı.