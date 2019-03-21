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Konya’da darp edilen doktorun tedavisi sürüyor

Konya’da tartıştığı hasta yakını tarafından darp edilen ortopedi doktorunun tedavisi görev yaptığı hastanede sürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 13:39
Konya’da darp edilen doktorun tedavisi sürüyor

Konya’da tartıştığı hasta yakını tarafından darp edilen ortopedi doktorunun tedavisi görev yaptığı hastanede sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, dün Beyhekim Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi Hekimi Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul, poliklinikte muayene işlemi sırasında hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından doktora saldıran şüpheli F.B., polis tarafından gözaltına alındı. Darp edilen Dr. Ali İhsan Tuğrul ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen şüpheli F.B. “hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, kemik kırığı oluşacak” şekilde yaralama suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayın ardından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyhekim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan elim olayı kınayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik her ne sebeple olursa olsun uygulanan şiddeti insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Doktor arkadaşımıza ve sağlık camiamıza geçmiş olsun diyor, bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın da özellikle bilinmesini istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:39
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