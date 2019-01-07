0553 313 94 23

Konya'da dağda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Derebucak ilçesinde piknik yapmak için gittikleri dağda, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, belediye ekiplerince 12 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:46
Konya'da dağda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, piknik yapmak amacıyla çıktıkları dağda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, 12 saat sonra kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyucak Mevkisi'ne piknik yapmak için giden 10 kişilik arkadaş grubu, dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Çevrede bulunan bir dağ evine sığınan grup, ilçeye dönüş yapabilmek için telefonla belediyeden yardım istedi.

Bunun üzerine belediye tarafından sevk edilen iş makineleri, yüksekliği bir metreyi aşan kar nedeniyle dağ yolunu açamayınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nden paletli kurtarma aracı talep edildi.

Grup, Büyükşehir Belediyesince gönderilen paletli araç yardımıyla yaklaşık 12 saat sonra mahsur kaldıkları dağ evinden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, kurtarılan 10 kişilik grubun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İlçe merkezinde ikamet eden grubun piknik yapmak için gittikleri bölgede yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldığını ifade eden Kısa, şunları kaydetti:

"Bize telefonla ulaşınca, kurtarabilmek için seferber olduk. Kurtarma çalışmalarında iş makinelerimiz yetersiz kalınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nden paletli araç desteği talebinde bulunduk. Kısa sürede ilçemize gelen paletli araçlar sayesinde dağda mahsur kalan hemşehrilerimiz kurtarılmıştır."

Dağda mahsur kalanlardan Fatih Çakmak, yurt dışından gelen arkadaşlarını gezdirmek için bu bölgeye piknik yapmaya geldiklerini dile getirerek, "Her sene buraya geliyoruz. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldık. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:46
  1. dağdamahsurkaldı
  2. Derebucak belediyesi
  3. kar ve tipi
  4. Konya
  5. Konya Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Sompo Japan, Fransa deplasmanında
    1. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    2. TEB Akıl Fikir Yarışması'na başvuru..
    3. Fenerbahçe Beko, Khimki'ye konuk oluyor
    4. Gram altın 222 lira seviyelerinde
    5. Devlet başkanı ülkeden ayrıldı, ordu..
    6. Yeditepe, bu yıl da dünyanın en yeşil..
    7. Şanlıurfa'da servis minibüsleri..
    8. Piyasa güne artı rezervle başladı
    9. Başörtüsü mağdurları haklarını geri..
    10. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!..
    11. Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun..
    12. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    13. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Rizeli..
    14. Almanların en büyük korkuları belli..
    15. Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında
    16. Dolar/TL 5,3510 seviyesinde işlem..
    17. Brent petrolün varili 57,87 dolar
    18. Ayasofya’da namaz yasak rezillik..
    19. Minnesota Timberwolves'ta..
    20. Van'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti