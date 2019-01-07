Konya'da dağda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, piknik yapmak amacıyla çıktıkları dağda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, 12 saat sonra kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyucak Mevkisi'ne piknik yapmak için giden 10 kişilik arkadaş grubu, dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Çevrede bulunan bir dağ evine sığınan grup, ilçeye dönüş yapabilmek için telefonla belediyeden yardım istedi.

Bunun üzerine belediye tarafından sevk edilen iş makineleri, yüksekliği bir metreyi aşan kar nedeniyle dağ yolunu açamayınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nden paletli kurtarma aracı talep edildi.

Grup, Büyükşehir Belediyesince gönderilen paletli araç yardımıyla yaklaşık 12 saat sonra mahsur kaldıkları dağ evinden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, kurtarılan 10 kişilik grubun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İlçe merkezinde ikamet eden grubun piknik yapmak için gittikleri bölgede yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldığını ifade eden Kısa, şunları kaydetti:

"Bize telefonla ulaşınca, kurtarabilmek için seferber olduk. Kurtarma çalışmalarında iş makinelerimiz yetersiz kalınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nden paletli araç desteği talebinde bulunduk. Kısa sürede ilçemize gelen paletli araçlar sayesinde dağda mahsur kalan hemşehrilerimiz kurtarılmıştır."

Dağda mahsur kalanlardan Fatih Çakmak, yurt dışından gelen arkadaşlarını gezdirmek için bu bölgeye piknik yapmaya geldiklerini dile getirerek, "Her sene buraya geliyoruz. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldık. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.