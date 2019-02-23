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Konya'da çuval içerisinde yakılmış köpek ölüsü bulundu

Kent merkezinde sahipsiz hayvanları beslemeye giden bir grup hayvansever, çuval içerisinde yakılmış köpek ölüsü buldu

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:17
Konya'da çuval içerisinde yakılmış köpek ölüsü bulundu

KONYA (AA) - Konya'da çuval içerisinde yakılmış köpek ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde sahipsiz köpekleri beslemeye giden bir grup hayvansever, yerde sırt bölgesi yakılmış bir köpek ölüsü gördü.

Bu duruma tepki gösteren hayvanseverlerden Züleyha Türksever, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Türksever, paylaştığı videoda, sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye gittiğini belirterek, "Dönüşte de köpeği gördük. Yanına gittiğimizde köpeğin bir kısmı yakılmıştı. Bunu yapanlar kendisine insan diyor. Bu hayvanlar günahsız." diye konuştu.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli de olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Bu tür vakalarla karşılaşmamak için özellikle çocuk yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini ifade eden Sürmeli, yetişkinlerin de hayvanlara davranış konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:17
  1. hayvanseverler
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