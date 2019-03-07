0553 313 94 23

Konya’da çocukların fener alayı coşkusundan renkli görüntüler

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyeleri tarafından, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Kültürpark’ta Şivlilik ve Fener Alayı programı düzenledi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:11
Konya’da çocukların fener alayı coşkusundan renkli görüntüler

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyeleri tarafından, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Kültürpark’ta Şivlilik ve Fener Alayı programı düzenledi.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güzel bir Konya geleneğini birlikte yaşadıklarını ifade etti. Çocukların üç ayların gelişini böyle güzel bir etkinlikle kutladığını vurgulayan Başkan Altay, “Bizim yapmamız gereken de şehirleri inşa ettiğimiz kadar çocuklarımıza da gelenek ve göreneklerimizi anlatmak. Onlara mübarek aylara girdiğimizi hatırlatmak olacaktır. Çocuklarımıza Şivlilik konusunda cömert davranalım. Bu mübarek saatte tüm ümmetin çocukları için de dua edelim” dedi.


AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, “Bu kocaman alanı doldurdunuz. Size ne yapılsa az gelir. Uğur başkanımız geçen sene sabah namazına gelenlere bisiklet hediye etti. Bütün Türkiye’ye örnek oldu. İnşallah bu Şivlilik programı da Türkiye’ye örnek olacak” dedi. Programa katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Regaip Kandilinin ve üç ayların tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini dilediler.


Dünyada zulüm gören mazlum Müslümanlar için dua eden Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, “Konya’mızın üç ayları böyle bayram havasında, Fener Alayıyla ve devam eden gününde de Şivlilikle karşılamaları üç ayların gerçekten rahmet ve bereket ayı oluşuna da güzel bir vesiledir” ifadelerini kullandı.


Şivlilik ve Fener Alayı programına katılan çocuklarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, onlara çeşitli hediyeler de verdi. TRT Çocuk’ta yayınlanan Limon ve Zeytin çizgi film karakterleri, Paytak, jonklör, çocuk oyunları ve ilahilerin olduğu programda çocuklar unutamayacakları bir akşam yaşadı. Yanan fenerlerin birbirinden güzel görüntüler oluşturduğu etkinliğin sonunda çocuklara Şivlilik ikram edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul önünde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
    1. Okul önünde otomobilin çarptığı..
    2. Tüm Türkiye’de aranıyordu,..
    3. THY'den yolculara 64 bin ton ikram
    4. AB'de yatırımların çevre riskleri..
    5. Alanya’da barda korkutan yangın
    6. Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat..
    7. Tekintaş: 31 Mart seçimleri Türkiye..
    8. Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar..
    9. Borsa ilk yarıda yükseldi
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in..
    11. Mahir Ünal: FETÖ ve PKK'nın ağzı ile..
    12. Sason’da okullar arası voleybol..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadınlar..
    14. Başkan Kocaoğlu: Çin’e kadar uzanacak..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Afganistan’da anma töreninde saldırı:..
    18. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan..
    19. HPV testinin pozitif çıkması dünyanın..
    20. Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla..
    21. Konyasporlu futbolculardan "şivlilik"..
    22. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve..
    23. Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar..
    24. Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı
    25. Arapça şiir ve metin canlandırma..
    26. Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine..
    27. Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik..
    28. UEFA Genel Sekreterler Toplantısı..
    29. Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti
    30. Büyük operasyon başladı! 'Çakallara..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti