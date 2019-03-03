Konya’da ’Çocuk İhmali ve İstismarı’ konulu eğitim semineri düzenlendi

Konya’da, kısa adı UCİM olan Saadet Öğrenmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Konya Şubesi tarafından, "Çocuk İhmali ve İstismarı" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kılıçarslan Gençlik Merkezinde ebeveynler ve çocuklarla çalışan meslek gruplarına yönelik yapılan seminerde, Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Şeyma Olgun, Çocuk İstismarının Hukuki Boyutu, Uzman Psikolog Danışman Duygu Ayhan da, Çocuk İhmali ve İstismarı konularında sunum yaptı.

Derneğin Konya İl Koordinatörü Özlem Bilgi, dernek olarak öncelikli hedeflerinin verilen eğitimlerle çocuk istismarının ve ihmallerin önüne geçebilmek olduğunu söyledi. Gerek ebeveynler, gerekse çocuklarla çalışan meslek gruplarına bu eğitimleri ücretsiz olarak sağladıklarını belirten Bilgi, “Eğitimimizde bir psikoloğumuz ve hukukçu bir arkadaşımız var. Bundan sonraki eğitimlerimizde konuşmacılarımız ve konularımız değişerek hemen hemen aynı bütünlükte farklı kitlelere ulaşmayı düşünüyoruz. Eğitimle önlenebileceğine inandığımız ihmal ve istismar konusunda çok destek alıyoruz. UCİM sadece Konya’da değil Türkiye’de 32 şehirde yapılanması var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil buna. Diğer şehirlerde, Antalya ve İzmir de okullara girdik biz. Valilikle imzalanan protokoller doğrultusunda, okullarda çocuklara mahremiyet eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerin hem çocukların hem de öğretmenlerin alması gerektiğini zaten biz düşünüyoruz. Hukuki bir sorumluluğumuz var. Böyle bir ihmal ve istismar olayını mutlaka bildirmeliyiz. Çünkü böyle bir durumla karşı karşıya kalan insanlara ne yapacaklarını bilmiyorlar. ‘183’ telefon numarasından haberi olmayan insanlar var. Biz gerek şikayet konusunda gerek bu ihmal ve istismarın oluşmasından sonra ki hukuki durumda ailelerin ve çocukların yanında oluyoruz. Bunlar için kamuoyu oluşturuyoruz. Suçlu insanların en ağır cezayı almaları için mahkemelere katılımlar sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki, ihmal ve istismar çocuk için büyük bir travma. Biz bu süreçte de çocukların yanında olarak rehabilitasyon desteği sağlamayı hedefliyoruz, aile ve çocuklara" dedi.

“Yeterli cezaların alınması için delilleri korumamız gerekir”

Seminerde, "Çocuk İstismarının Hukuki Boyutu" konusunda bilgi veren Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Şeyma Olgun ise, "Böyle bir durumda ilk önce adli makamlara başvurulması gerekir, daha sonra da bakanlıklara haber verilmesi gerekiyor. Bu konuda velilerimizin, çocukların yakınlarının çok daha bilinçli olması gerekiyor, ilk başta. Bu toplumumuzda cezasızlık gibi algı oluşuyor fakat bu doğru değil. Aksine bakarsınız eski ceza kanunundan bu yana cezalarımızda yarı oranda artış var. Maalesef bu delilleri saklama konusunda yetersiz ve bilinçsiz olduğumuz için maalesef bu sebeple yeterli cezaların alınmasını sağlayamıyoruz. Bunun içinde ilk başta delilerin çok güzel korunması gerekiyor. Çocuklarımızı kesinlikle cinsel istismar olabilir, şiddet olabilir fark etmez, delilleri korumamız gerekir. Bunlar üzerindeki kıyafetler olabilir. Bunları hiçbir şeklide işleme tabii tutmadan adli makamlara teslim etmemiz lazım ki, tıp kurumlarına bunları ulaştırabilsinler. Çocuklarımızı yıkamamamız gerekiyor. Bu da yapılan en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu suçlara yönelik cezaların gayet caydırıcı olduğunu kaydeden Avukat Olgun, “Çünkü belli bir yaşın altındaki çocuklarımızdan 15 yıldan az ceza verilemez deniyor, tecavüz boyutuna göre cinsel istismarına. Aslına bakarsınız bilinçsiz bir noktadayız. Bir diğer eksiğimiz şu bizim; maalesef yargılamalarımız uzun sürüyor, böyle bir sıkıntımız var. Yargılamalar uzun sürdüğü zaman da çocuklarımız ifadelerini değiştirme noktasına gelebiliyorlar. Çünkü tekrar tekrar aynı durum yaşandığında aynı travmalar yaşandığı zaman çocuklarımız artık bu durumdan bıkıyorlar. Bazen en başta veliler çok şikayet noktasında geri duruyorlar bununla ilgili bir sıkıntımız oluyor. Onun haricinde yeterli şuanda kanunlarımız ama dediğim gibi toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor, bu konuyla alakalı” ifadelerini kullandı.

"Çocuk istismarı fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak ayrılıyor"

Çocuk istismarının fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak ayrıldığını ifade eden Uzman Psikolojik Danışman Duygu Ayhan, kendilerinin daha çok işin cinsel istismar boyutuyla ilgilendiklerini, bunun sebebinin de patolojilerinde çocuklukta yaşanan travmalarında etkisinin büyük olduğunu söyledi. Ayhan, "Doğusu ile batısı arasında Türkiye’de hiçbir fark yok bu anlamda. Belki sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde daha fazladır diye yapılmış bir çalışma yok. Bunun için biz psikolojik danışmanlar ne yapmamız gerekiyor, nasıl fark etmemiz gerekiyor, nasıl önlemler almalıyız? Sunum içeriği bunlardan oluşuyor" diye konuştu.

Terapiye gelen danışanların yeme bozukluğu ile kendilerine başvurduğuna dikkat çeken Ayhan, "Ama çocukluğuna baktığında bir travması var. Bu amca, dayı, dede olabilir yakın akraba yani ensest bir ilişki var ama bunu paylaşmak kolay değil. Kişiler kendileri ile de paylaşmıyorlar. Çünkü unutmak istiyorlar. Paylaşılabilecek bir konu değil. Biz önce travmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir terapi programı yapıyoruz. Daha sonra yani gelinen sebeple vardığımız nokta aynı yer olmuyor çoğu zaman” diye konuştu.

Seminerin sonunda UCİM Konya İl Koordinatörü Özlem Bilgi tarafından Avukat Şeyma Olgun ve Uzman Psikoloji Danışman Duygu Ayhan’a teşekkür belgesi takdim etti.