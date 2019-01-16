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Konya'da buzlanma kazalara yol açtı

Merkez meram ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları cep telefonuyla kaydedildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:37
Konya'da buzlanma kazalara yol açtı

KONYA (AA) - Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent genelinde salı günü etkili olan sağanak ve fırtına, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Merkez meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki Seyirtepe Konutlarının bulunduğu bölgede, çok sayıda araç kazaya karıştı.

Kazaların bazıları cep telefonuyla görüntülendi. Kayıtlarda, buzlanma nedeniyle duramayan araçların, kaza yapmış diğer araçlara çarpma anı yer alıyor.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:37
  1. buzlanma
  2. kaza
  3. Kaza anı
  4. Konya

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