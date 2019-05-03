Konya’da bulunan yavru tilki biberonla beslendi Konya’nın Yunak ilçesinde yol üzerinde açlıktan bitkin vaziyette bulunan yavru tilkiyi vatandaşlar biberonla süt vererek besledi.

Konya’nın Yunak ilçesinde yol üzerinde açlıktan bitkin vaziyette bulunan yavru tilkiyi vatandaşlar biberonla süt vererek besledi.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde, ekili arazisine bakmaya giden bir vatandaş yol üzerinde bir tilki yavrusu ile karşılaştı. Açlıktan bitkin vaziyette olduğunu fark eden vatandaş yavru tilkiyi biberonla sütle beslerken, aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Milli parklar ekipleri tarafından adrese gelinerek teslim alınan yavru tilki, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yavru tilkinin tedavisini müteakip alındığı yerde tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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