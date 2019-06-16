Konya'da bulunan maymun yakalanarak koruma altına alındı Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sokakta bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak, koruma altına alındı.

Konya'da bulunan maymun yakalanarak koruma altına alındı. Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sokakta bir maymun dolaştığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesi ekipleri, bir evin bahçesinde yakaladıkları maymunu kafese aldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen hayvan, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.

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