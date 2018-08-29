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Konya'da böyle görüntülenmişlerdi! Ceza yağdı

Karapınar ilçesindeki düğünde, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden peş peşe ateş eden şüpheliler hakkında jandarma soruşturma başlattı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:05
Konya'da böyle görüntülenmişlerdi! Ceza yağdı

Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi’nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı.

Sosyal medya da paylaşılan görüntülerin ardından hareket geçen jandarma ekipleri belirledikleri Özcan B. (42), Süleyman B. (45), Ercan B. (43), Veli Y. (37), Fikret U. (39), Osman B. (47), Mustafa A.’ya (40), 1046’şar lira olmak üzere toplam 7 bin 322 lira idari para cezası yazdı. 7 şüphelinin kullandığı belirlenen kurusıkı tabancalara ise el konuldu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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