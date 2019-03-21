Konya'da bir kişi, doktoru darp etti

Konya'da çocuğunu muayene için götürdüğü hastanede tartıştığı doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, çocuğunu muayene ettirmek için Beyhekim Devlet Hastanesi polikliniğine getiren Fatih B, burada çocuğuyla ilgilenilmediğini öne sürerek Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul'u (36) darbetti.

Tuğrul'un omzunda kırık meydana geldi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yaralama suçundan tutuklandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Tuğrul'u tedavi gördüğü aynı hastanede ziyaret etti.

Darbedilen Tuğrul'a geçmiş olsun dileklerini ileten Koç, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik, her ne sebeple olursa olsun uygulanan şiddeti insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Doktor arkadaşımıza ve sağlık camiamıza geçmiş olsun diyor, bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.