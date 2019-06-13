Konya’da ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Genç Memur-Sen’in hayata geçirdiği proje kapsamında 81 ilde düzenlenen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamındaki liseler arası kompozisyon yarışmasında Konya’da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, ülke kalkınmasının ancak eğitimle olabileceği ile ilgili mücadele ettiklerini ve toplumun bir kısmını değil tamamını kucaklayacaklarını ifade etti. Programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de programın, okumak, çalışmak ve çocuklara rol model olma açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Programda konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum da, "Bilge toplumundan bilgi toplumuna ancak fikre yönelebilen bir gençlikle ulaşabileceğimiz düşüncesinden hareketle kurulduğu günden bu yana ilim irfan ve hikmet yolunda şuurlu bir gençlik mottosuyla bir çok projeye imza atan Genç Memur Sen’le birlikte üç yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Projenin adı ’Bir bilenle bilge nesil.’ Bu projeyi başlattığımızda Ankara’yı pilot il olarak seçtik ve Ankara’da bin öğrenciyle projemizi gerçekleştirdik. Baktık ki sadece mevzuatına göre atanmış değil aynı zamanda adanmış öğretmenlerimizin yüreğini ortaya koymasıyla bir şeyler olabiliyormuş. İkinci yılımızda Eğitim Bir-Sen olarak projeye bütün şubelerimizle birlikte sahip çıkarak geçtiğimiz yıl 43 bin 526 öğrenciye ulaştık. Geçen yıl bu teşkilatla bu sayıyı artırırız dedik ve tekrar projeyi tüm Türkiye’deki projedeki şubelerimize gönderdik. Hamdolsun bu yıl bu proje kapsamında tam 60 bin öğrencimize kitap okuttuk.Şöyle bir hesap yaptım, yılda yaklaşık 100 bin öğrenciye 300 bin kitap okutmuşuz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere hediyeleri verilirken, öğrencilere projede danışman öğretmen olarak görev yapan 60 öğretmene de plaket verildi. Programa, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.