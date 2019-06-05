Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'da çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Tevfik El Ali, yaşamını yitirdi. Merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde, motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesildi. Yaşları 15 ila 17 yaşındaki K.Y, H.Y, A.M. ve B.O. ile El Ali arasında çıkan kavgada, Suriyeli genç göğsünden bıçaklandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan El Ali, hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri kısa sürede saklandıkları evde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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