Konya’da aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı
Konya’da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt yöneticisi Kahramanmaraş’ta yakalandı.12 Nisan 2019 Cuma 20:35
Konya’da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt yöneticisi Kahramanmaraş’ta yakalandı.
Alınan bilgilere göre,Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nce FETÖ/PDY’den silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan, hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.C.’nin (29) Konya’dan nüfusa kayıtlı olduğu Türkoğlu ilçesine geleceği bilgisine ulaşan jandarma, harekete geçti. M.C., ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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