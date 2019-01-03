Konya'da anne ve 7 aylık bebeğinin darbedilmesi

KONYA (AA) - Konya'da 7 aylık bebeğini ve eşini darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi Fadime K. ve 7 aylık bebeğini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet K, dün ağladığı için 7 aylık bebeği M.K. ve eşi Fadime K'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Anne ve bebeği hastaneye kaldırılmış, evde yapılan aramada av tüfeği bulunmuştu.