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Aktüel

Konya'da "alacak meselesi"nden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:25:53 -
Konya'da "alacak meselesi"nden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi İvriz Caddesi'nde, Ramazan D. ile Fatih Çetinkaya arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çetinkaya, Ramazan D. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ramazan D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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