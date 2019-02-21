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Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:13
Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölge halkı ise obruk oluşumundan tedirgin oluyor.


Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu. İlk obruğun oluşumundan 3 gün sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruk oluştu. Yine aynı bölgede Karakuyu mevkisinde dün yeni bir obruk daha oluştu. Böylece 6 gün içerisinde 3 yeni obruk oluştu. Bölgede oluşan obruklara alışık olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Eşeli mevkisinde oturan 18 yaşındaki Ufuk Öner, "Biri ekine bakmaya gelince görmüş. Yeni oldu 2 ya da 3 gün oldu. Tedirgin değiliz alıştık artık. Köy sağlam, etrafı çöküyor. Geçen sene bizim tarlada da oldu" dedi.



"Karapınar artık alıştı obruklarla yaşamaya, sıkıntı yok"


Yedikuyu mevkisinde oluşan obruğun ise yola yakın olması dikkat çekti. Yedikuyu mevkisinde oturan ve tarımla ilgilenen 32 yaşındaki Hakkı Akdoğan ise, “Bizim bir yakınımızın yukarıda bir kuyusu var. Kış gününden dolayı hırsızlık olabilir şüphesiyle geliyor kuyusunu kontrol ediyor. Giderken görmüyor, yukarıdan geçerken bir karartı görüyor. Dönüp baktığında ise çukurun oluştuğunu görüyor. O şekilde bize haber ediyor, o yoldan gelip geçen olursa dikkatli olsun diye. Biz de Karapınar Belediyesine müracaat ettik, sağolsun arkadaşlar geldi burayı tehlikeli bölge olarak telle çevirdiler. Daha sonra da yollarımızı ayarladılar. Karapınar artık alıştı obruklarla yaşamaya, sıkıntı yok bizim için. Geçtiğimiz günlerde Perşembe günü oldu herhalde 5-6 gün oldu. Alıştık... Bölge olarak alıştık, bir bizim buraya has değil. Burada nadiren bizim burası var ama Karapınar’da çok. Yine bizim buradakiler ufak" dedi.



“Pazar gecesi köpekler uluyor, Pazartesi sabah burada göçük olduğu belli oldu”


Eşeli mevkisinde evinin yaklaşık 100 metre yakınında obruk oluşan Akif Karakaya ise, "Pazar gecesi köpekler uluyor, Pazartesi sabah burada göçük olduğu belli oldu. Korkuyoruz Allah’a dua ediyoruz, Allah yardımcımız olsun diyoruz. Mühendisler yeraltı sularının çekildiğini söylüyorlar. Ondan dolayı eşit bir şekilde çöktüğünü söylüyorlar. Evimiz bayağı yakın, kendi tarlamızda da oldu 6 ay öncesinde... Allah yardımcımız olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:13
  1. doğa

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