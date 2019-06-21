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Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya okuryazarlığı anlatıldı

TÜBİTAK ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri" projesi kapsamında, 49 ilden 96 öğretmene medya okuryazarlığı eğitimi verildi

21 Haziran 2019 Cuma 14:03
Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya okuryazarlığı anlatıldı

KONYA (AA) - TÜBİTAK ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Anadolu Ajansı (AA), TRT, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) desteğiyle düzenlenen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi kapsamında, 49 ilden 96 öğretmene, nitelikli öğrenci yetiştirmeleri için medya okuryazarlığı anlatıldı.

Konya’da bir otelde düzenlenen projenin açılış töreninde konuşan Proje Koordinatörü Hüseyin Sayın, içinde bulunulan çağda medya ve iletişimin gücüne dikkati çekti.

Medya okuryazarlığını bilen, eğitimli ve nitelikli öğrencilerin yetişmesi için öncelikle öğretmenleri bu konuda geliştirmek istediklerini belirten Sayın, "TÜBİTAK 4004 projeleri genellikle fen alanında alışılagelen proje tipleri. Fakat biz bu projenin iletişim bilimleri alanında olması ve öğretmen eğitimi içermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Verdikleri destek dolayısıyla TRT, AA ve BTK ile Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Sayın, "Bir aylık çağrı sürecinde projemize yoğun ilgi oldu. Şu anda 49 farklı şehirden öğretmenlerimiz katılımcı olarak bizimle birlikte. Proje katılımcısı öğretmenlerimizden 63’ünü okullarında, 2019-2020 yılında medya okuryazarlığı dersini açanlar arasından seçtik." ifadelerini kullandı.

- Kapanış programı 28 Haziran'da Ankara'da

Sayın, proje ile medya okuryazarlığı ve çağın ihtiyacı dijital okuryazarlık becerisi sergileyen öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Katılımcı öğretmenlerimizden, yeni eğitim öğretim yılında okullarında öğrencileriyle projeden aldığı etkinlikleri ve eğitimleri gerçekleştirmesini, medya okuryazarlığı kulüpleri kurmalarını, yıl sonunda medya okuryazarlığı şenlikleri düzenlemelerini isteyeceğiz. Proje kapsamında, 8 gün boyunca çeşitli eğitimler, uygulamalı etkinlikler düzenleyeceğiz. Toplam 26 etkinlikle yoğun bir hafta yaşayacağız. Projenin kapanış programını ise 28 Haziran'da Ankara'da gerçekleştireceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de proje ile medya okuryazarlığına hakim nesillerin yetişmesini amaçladıklarını aktardı.

Projenin amacına uygun şekilde ortaya konulan etkinliklerle hem öğrenciler hem de öğretmenler için iyi bir sonucun ortaya çıkacağına inandığını anlatan Büyük, "Kişisel olarak da mesleki gelişim noktasında iyi bir duruma geleceğiz. Bütün bu çalışmalarımız ile öğrencilerimizi bugüne, çağın gerekliliklerine, ihtiyaçlarına hazırlayacağız." dedi.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da çağa ayak uydurabilmenin önemini vurgulayarak, Hazreti Mevlana’nın "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." sözünü hatırlattı.

Bugünün dünyasında dijital ve sanal ortamda belli bir aşamaya ulaşmanın gerekliliğinden bahseden Aydın, gelişen dünyaya adapte olmuş, nitelikli nesiller için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, çeşitli üniversitelerden iletişim alanında uzman akademisyenler tarafından, "Dijital çağın bireyleri", "Medya ve Etik", "21. yüzyılda belge ve bilgi paylaşımı ile modern uygulamalar" sunumu yapıldı.

Sonrasında ise katılımcılara, dijital okuryazarlık becerilerine ilişkin teknik uygulama dersleri verildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:03
  1. Anadolu Ajansı
  2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu
  3. desteği
  4. Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
  5. medya okuryazarlığı
  6. öğretmen
  7. TRT

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