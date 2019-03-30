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Konya’da 45 günlük bebek ölü bulundu

Konya’da 45 günlük kız bebek annesi ve babası tarafından ölü bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:40
Konya’da 45 günlük bebek ölü bulundu

Konya’da 45 günlük kız bebek annesi ve babası tarafından ölü bulundu.


Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Laleli Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu anne Hamide S. (21), 45 günlük bebeği Zeynep Selman’ı evin ikinci katında bulunan bir odada uyuttu. Anne Hamide S. ile baba Muhammed S. sabah alt katta kahvaltı yaptı. Uzun süre bebekleri Zeynep’ten ses gelmemesi üzerine baba Muhammed S. kontrol etmek için odaya çıktı. Bebeğini kontrol eden baba bebeğin ağzından ve burnundan kan geldiğini fark etmesi üzerine kızı Zeynep’i kucağına alıp aşağıya sobanın yanına getirerek bir süre suni teneffüs yapmaya çalıştı. Bu sırada anne Hamide S. komşulardan yardım istedi. Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bebeğe yaptığı ilk müdahalede Zeynep Selman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli olduğu belirtilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de incelemelerde bulundu. Zeynep Selman’ın cansız bedeni babası Muhammed S. tarafından kucaklanarak cenaze aracına alındı. 45 günlük bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Zeynep Selman’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:40
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