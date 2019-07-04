0553 313 94 23

Konya’da 28 ilçede Yaz Spor Okulları eğitimlere başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede düzenlediği Yaz Spor Okulları 5 bin çocuğun katılımı ile eğitimlerine başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
Konya’da 28 ilçede Yaz Spor Okulları eğitimlere başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede düzenlediği Yaz Spor Okulları 5 bin çocuğun katılımı ile eğitimlerine başladı.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 28 ilçede 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile birlikte düzenledikleri Yaz Spor Okulları bünyesinde 7-14 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukları spora teşvik etmek ve Konya’nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek için spor okullarına önem verdiklerini belirten Başkan Altay, uzman eğitmenler gözetiminde 12 branşta eğitim alacak çocukların aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyal gelişim sağlayacağını ifade etti.


Selçuklu, Meram ve Karatay’da ilçe belediyeleri kendi bünyesinde Yaz Spor Okulları açarken, 28 ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez açılan Yaz Spor Okullarında malzemelerini teslim alarak eğitimlere başlayan çocukların bir hayli heyecanlı olduğu gözlendi.


Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 28 ilçedeki gençler; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, bocce, badminton, hentbol, tekvando, judo, karate ve güreş branşlarında temel eğitimler alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! Sınır görevlilerinden turistlere gizli uygulama
    1. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    2. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    3. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    4. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    5. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    6. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    7. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    8. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    9. Yavru ebabil kuşu bulundu
    10. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    11. İstanbul'da turist rekoru!
    12. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    13. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    14. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    15. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    16. Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında
    17. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    18. İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz..
    19. Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş..
    20. Paralimpik milli sporcu olimpiyat..
    21. SON DAKİKA! Haberi sözleşmeli öğretmen..
    22. "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve..
    23. Konya’da 28 ilçede Yaz Spor Okulları..
    24. ASGD’den pasaport açıklaması
    25. 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
    26. UMKE ekibi huzurevi sakinlerini sağlık..
    27. FETÖ’den aranan karı koca yakalandı
    28. Milletvekili Mustafa Kendirli:
    29. Nevşehir Belediyespor başkanlığına..
    30. Ceviz Festivali için komisyon..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”