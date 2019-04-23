Konya’da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya’da törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Anıt Alanında Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Etkinlikler daha sonra Mevlana Kültür Merkezinde devam etti. Buradaki törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşku, sevinç ve gurur içerisinde kutladıklarını söyledi.

Törende, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının gösterisi ve öğrencilerin halk oyunu ve jimnastik gösterileri izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Gösteri sonunda, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.