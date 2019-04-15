Konya’da 140 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi Konya’da düzenlenen operasyonda 140 ruhsatsız av tüfeği ve 34 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konya’da düzenlenen operasyonda 140 ruhsatsız av tüfeği ve 34 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi’nde şüpheli 5 kişinin iş yeri, ev ve eklentilerinde Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle arama yaptı. 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçuna istinaden yapılan aramalarda, standart dışı 140 ruhsatsız av tüfeği, 34 ruhsatsız kurusıkı tabanca, tabanca tipi 16 av tüfeği kabzası ile 37 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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