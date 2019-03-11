Konya’da 14 Mart Bayramı hazırlıkları

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 14 Mart Tıp Bayramında düzenleyecekleri etkinliklerle mesleki sorunları dile getirip, meslektaşlarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, vatansever tabiplerin zor şartlarda işgal altındaki ülkenin geleceğine dair bir şeyler yapmak adına yola çıkarak modern anlamda tıbbiyenin kuruluşunu bahane edip başlatılan bir organizasyon olarak 14 Mart’ın birkaç gün sonra 100. yılının idrak edileceğini hatırlattı. Karaca, ülke geleceği ve bekasını kendisine dert edinen meslek büyüklerinin yaptığı çalışmalarla milletin verdiği kurtuluş mücadelesinde hekimlerin izleyeceği yol haritasını da çizdiğini dile getirerek, bu mirasa ve anlayışa sahip çıkmanın boyunlarına borç olduğunu vurguladı.

Hafta boyunca neredeyse hergün bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Seyit Karaca, "Meram ve Selçuk Tıp Fakültelerimiz ile ayrı ayrı organize ettiğimiz farklı konularda 2 panelimiz olacak. Meslektaşlarımıza plaket takdim edeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkıları ile meslektaşlarımız, aileleri ve öğrencilerimiz ile Aksaray yolu 50. kilometresine ilk fidanlarını 1994 yılında dikerek oluşturduğumuz Tabip Odası Hatıra Ormanında yine fidan dikimi ile piknik yapacağız. Selçuklu Kongre Merkezinde konser programımızda türküsevenlerle bir arada olacağız. Diğer programlarımız meslektaşlarımıza özel olsa da, türkü programımız halkımıza açık olacak" dedi.