0553 313 94 23

Konyaaltı’nda muhtarlara ‘Sıfır Atık’ semineri verildi

Konyaaltı Belediyesi’nde ‘Sıfır Atık’ kurulum çalışmaları tamamlandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:12
Konyaaltı’nda muhtarlara ‘Sıfır Atık’ semineri verildi

Konyaaltı Belediyesi’nde ‘Sıfır Atık’ kurulum çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarlar bilgilendirildi.


İsrafın önlenmesini, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ‘Sıfır Atık Projesi’, Konyaaltı’nda hayat buldu. Sıfır Atık uygulamasına geçen Konyaaltı Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile ilk etapta muhtarlar bilgilendirildi. “Belediyemizde başlatılan Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanarak, uygulama aşamasına geçildi” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temin edilen biriktirme ekipmanlarının personelin kolayca ulaşabileceği noktalara uygun aralıklarla yerleştirildiğini ifade etti.


Cam, pil, plastik, kağıt ve organik atıklara göre tasarlanmış bilgilendirme afişlerinin de görünür yerlere asıldığını dile getiren Semih Esen, “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasında ve izlenmesinde mahalle katkısı son derece değerli. Bu anlayışla, Belediye Hizmet Binamızda düzenlediğimiz Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarlarımızı bilgilendirdik. Çevre bilincini artırmak amacıyla Belediyemizde yürüttüğümüz sıfır atık çalışmaları, İlçe genelinde de devam edecek” diye konuştu.


Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ise konuşmasında, bu uygulamayı son derece önemsediklerini belirterek, muhtarlar olarak bu konuda üzerilerine düşeni görevi yerine getireceklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong’da göstericiler G20 liderlerinden harekete geçmelerini istedi
    1. Hong Kong’da göstericiler G20..
    2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
    3. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
    4. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
    5. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
    6. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
    7. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
    8. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
    9. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
    10. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
    11. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
    12. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    13. Minik kalplerin saçları umut oldu
    14. Mississippi taşkınlarının hasar..
    15. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    16. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    17. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    18. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    19. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    20. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    21. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    22. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    23. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    24. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    25. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    26. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    27. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    28. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    29. İzmir'de taklit ürün operasyonu
    30. TMMOB’dan "sel" açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı