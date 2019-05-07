Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin ikincisi açılacak

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi’nin ikincisi Siteler Mahallesi’nde açılacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Siteler Mahallesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan 23 Nisan Emekli Kahvesi’nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

KONKART sahibi 7 bin 576 emekli vatandaşın Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesinden faydalandığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ücretsiz çayını içen, çeşitli masa oyunlarıyla keyifli vakit geçiren emekli kimselerin bu tesiste kaynaştıklarını, hayata adapte olduklarını söyledi. Buradan yola çıkarak ikinci bir emekli kahvesini hizmete açmak istediklerini ifade eden Semih Esen, bunun içinde en uygun yerin nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerden biri yani Siteler Mahallesi olduğunu düşündüklerini bildirdi.

23 Nisan ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan 23 Nisan Emekli Kahvesinin yapım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Başkan Semih Esen, şöyle konuştu;

“Emekli olmuş insanlar, eğer bir hobisi yok ise ki genelinde ülkemizde yok, bu tür sosyal tesislerden yararlanma ihtiyacı hissederler. Olmadığı yerlerde de doğal olarak mahalle aralarında kahvehanelerde zaman geçirirler. Yeni insanlarla tanışmak, hikayelerini paylaşmak emeklilerimiz için yaşamın kendisidir. Farklı şehirler, farklı yüzler ve farklı hikayeleri bu tesiste buluşturmak istiyoruz. Şimdiden emekli hemşehrilerimize hayırlı olsun”