0553 313 94 23

Konyaaltı’nda dere yatakları temizleniyor

Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilçe sınırında yer alan dere yataklarını temizleyerek, görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
Konyaaltı’nda dere yatakları temizleniyor

Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilçe sınırında yer alan dere yataklarını temizleyerek, görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.


Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yetki ve sorumluluğunda olan dere yatakları, ASAT ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla temizleniyor. Temizlik ekipleri, Pınarbaşı Kapalı Pazar yanında bulunan Arapsuyu 1 Deresi’nde özellikle otlar ve çamurlar başta olmak üzere her türlü atıklar temizleniyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dere yataklarının sık sık temizlendiğini belirterek, “ASAT yetki ve sorumluğunda bulunan dere yatakları, ASAT ile ortaklaşa yaptığımız çalışmayla birlikte temizleniyor. Dere yataklarını dolduran ot, çamur ve her türlü atıkları ekiplerimiz temizliyor. Özellikle yaz aylarında sinek ve haşere gibi canlıların üreme noktası olan dere yataklarında bu çalışmayla birlikte bunun da önene geçilecek. Temizlik çalışmasıyla birlikte dere yataklarında zaman zaman oluşan görüntü kirliliği de ortadan kalkıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8 azaldı
    1. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    2. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    3. Dermal dolgular ile gençleşin
    4. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    5. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    6. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    7. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    8. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    9. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    10. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    11. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    12. Borsada endekslerin değişimi
    13. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    14. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    15. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    16. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    19. Deniz manzaralı esrar balkonu
    20. Borsada günlük işlemler (1)
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!