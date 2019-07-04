0553 313 94 23

Konyaaltı’nda belediye-tarım ilçe işbirliği

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı’nda hayvancılığın geliştirilmesi için Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile bir araya gelerek, ortak proje üretilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
Konyaaltı’nda belediye-tarım ilçe işbirliği

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı’nda hayvancılığın geliştirilmesi için Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile bir araya gelerek, ortak proje üretilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.


Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu ve bürokratlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri Konyaaltı’nda gerçekleştirilen hayvancılıkla ilgili bir sunum yaptı. Tarım İlçe Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Belediyesi ile her zaman ortak çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları devam ettireceklerini söyledi.


Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ise Konyaaltı’nın köy statüsünden mahalleye dönüşen mahallelerde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Yardımcısı Saygılı, “Konyaaltı ilçemiz sınırlarında sığır, koyun, keçi ve arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvancılık genellikle aile işletmeciliği şeklinde sürdürülmektedir. Genellikle keçi yetiştiriciliği daha yaygın şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda arı yetiştiriciliğinde artış göstermiştir. Tarım İlçe Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli bir çalışma içinde olarak, hayvancılığın geliştirilmesi ve zor koşullarda hayvancılık faaliyetlerini sürdüren, göçebe hayvancılığı yapan göçerlerin koşullarının düzeltilmesine yönelik ortak projeler üreteceğiz. Bu toplantı başlangıç, ilerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu
    1. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    2. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    3. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    4. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    5. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    6. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    7. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    8. Kirli planın detayları açıklandı!..
    9. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    10. Angelino, yeniden Manchester City'de
    11. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    12. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    13. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    14. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    15. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    16. Memur, İşçi, esnaf ve çiftçi..
    17. Rus denizaltısındaki kazanın nedeni..
    18. Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle..
    19. Barcelona, Brandon Davies’i transfer..
    20. Galatasaray'da kombinelerin genel..
    21. Şanlıurfa’da kafede çıkan yangın..
    22. Kazada can pazarı: 4 yaralı
    23. KAYSO’dan Kayseri Mobilya Fuarına Tam..
    24. “Çin’e ne satabilirim dönemi başladı”
    25. Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne..
    26. Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar’da
    27. AGÜ Öğrencileri, TÜBİTAK Proje..
    28. Hong Kong'daki protestolar
    29. Gediz Cezaevi kapatıldı
    30. Veri ihlali yapan Hong Kong merkezli..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”