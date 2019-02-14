Konyaaltı’nda 14 Şubat’ta 14 nikah

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü anlamlı kılmak isteyen çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü anlamlı kılmak isteyen çiftler bugün soluğu nikah salonlarında aldı. Konyaaltı Belediyesi nikah salonu en yoğun günlerinden birini yaşadı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Konyaaltı Belediyesi’nde 14 çiftin nikahı kıyıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te bu günü anlamlı kılmak isteyen çiftlerden Emre Konukcu ve Göksu Güder’in nikah akdini gerçekleştirdi.

Başkan Böcek, Konukcu ve Güder çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, ailelerini tebrik etti. Başkan Muhittin Böcek, “14 Şubat Sevgililer Günü çok özel ve anlamlı bir gündür. Bu günde belediyemizde 14 çiftin nikahını kıydık” dedi.