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Konyaaltı Uncalı Pazarı, açılıyor

Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan pazar yerinin kura çekimleri tamamlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:24
Konyaaltı Uncalı Pazarı, açılıyor

Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan pazar yerinin kura çekimleri tamamlandı. Uncalı Açık Semt Pazarı, 4 Temmuz Perşembe günü bölge halkının hizmetine açılıyor.


Konyaaltı Belediyesi, Antalya Semt Pazarcılar Odası işbirliğiyle yapımına başlanılan ve geçtiğimiz günlerde kura çekimi tamamlanan Uncalı Açık Semt Pazarı hizmete açılıyor. Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde 4 bin 201 metrekare alan üzerine kurulan pazar yerinde 112 meyve-sebze, 32 tuhafiye, 8 kuruyemiş, 6 peynir, 6 balık ve 37 de üretici olmak üzere toplam 201 pazarcı esnafı 4 Temmuz Perşembe günü tezgah açıyor.


"Semt Pazarcılar Odası ofisi, zabıta odası, çay ocağı ve tuvaleti olan Uncalı Açık Semt Pazarını 4 Temmuz Perşembe günü hizmete açıyoruz.” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bu pazar yerini hizmetine açabilmek büyük gayret gösterdik. Ve geçtiğimiz günlerde kura çekimlerini tamamlayarak pazarcı esnafımızın pazar içerisinde ki yerlerini belirledik. Toplam 201 esnafımız burada tezgah açacak. 4 Temmuz Perşembe günleri hizmet verecek olan Uncalı Açık Semt Pazarımız bölge halkımıza hayır uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:24
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