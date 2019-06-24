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Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak gerilimi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki plaj işletmecileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerde mavi bayrak yönetmeliğine uygun olmayan yapıların kaldırılmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:24
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak gerilimi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki plaj işletmecileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerde mavi bayrak yönetmeliğine uygun olmayan yapıların kaldırılmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı. Yönetmeliğe uyulması sözüyle yıkımdan vazgeçildi.


Mavi Bayrak Komisyonu geçen hafta cuma günü Konyaaltı Sahili’deki 30 plajı denetledi. Komisyon işletmelerin bazılarının sahile yerleştirdiği loca, köşk, saksı ve pavillonların mavi bayrak esaslarına uygun olmadığı yönünde rapor verdi.Rapor kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bazı işletmelere ihtarname gönderildi. İhtarnameyle 24 Haziran 2019 tarihinde mesai bitimine kadar kendilerine bildirilen eksikliklerin giderilmesi içim süre verildi.



“Kamyon ve kepçelerle geldiler”


İşletmeler istenilen bazı düzenlemeleri yaparken, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 10 kepçe, kamyon ve vinç, zabıta ve temizlik işleri personeli Beach Park girişinde konuşlandı.Yıkım haberini alan plaj yetkilileri de bölgeye geldi. Belediye yetkilileri uygun olmayan işletmelerdeki localar dahil tüm yapıların kaldırılacağını belirtti. Bu durum üzerine işletme sahipleri 10 mavi bayrak için komisyona ödedikleri yaklaşık 327 bin TL’lik ücretin verilmesini istedi. Geçen yılda aynı şekilde ve aynı yapılarla sezonu tamamladıklarını ve mavi bayrak aldıklarını söyleyen işletmeler, ortada bir yanlışlığın olduğunu ve bunun düzeltilmesini istedi. Bir süre görüşen iki taraf gerekli anlaşmanın sağlanmasının ardından alandan ayrıldı. İşletmeler belediye görevlilerine, locaların belirlenen sınıra çekilmesi, saksıların kaldırılması ve sınır çizilmemesi yönündeki kararlara uyacaklarının sözünü verdikleri öğrenildi.



"Eksiklikler giderildi"


2 plaj işletmesi bulunan Berkant Polat, 3 yıldır sahilde olduklarını, bu seneki yapılarla mavi bayrakları aldıklarını anımsattı. Bu senede mavi bayrak alımı noktasında denetimler yapıldığını dile getiren Polat, “ Saksı, pavillon ve localarla ilgili fazlalıklar gündeme gelmiş. Geçen Cuma günü zabıta ekipleri kaldırılacaklar listesini söylemiş. Saksılık, loca ve pavillonların olmaması gerekiyormuş. Belediye bize 3proje ile geldi. Arkadaşlarımızın maddi durumuna göre yapıldı. Cuma günü bir yazı ve ardından bugün kaldırmak için ekipler geldi. Belediye bize denize yakın locaları kaldırılmasını ve tehlikeli elektrik sistemlerinin giderilmesi istendi.Bugün tüm işletmeler eksiklikleri giderdi” dedi.



"Geçen yıl da aynıydı"


Mavi bayrak kriterinin içinde loca ve saksı yapılmaması gibi bir durumun olmadığını kaydeden Polat, “Bir plajda en az 500 kişiye hizmet veriyorsunuz. O vatandaşa güveni vermek zorundasınız. Mavi bayrak sonuçta insanlar için. Biz asla yönetimin istemediği bir şeyi yapmadık. Bir sıkıntı varsa sezon ortasında olmamalıydı. Bu localar bir günde gelmedi. Geçen yıl kimse rahatsız olmadı. Geçen yıl 12 plaj vardı, bu yıl 30’a yükseldi. Kriter olarak mavi bayrağa uygunuz. Sahilde şuan en az 20 bin kişi var. Bu iş makineleri büyük rahatsızlık. Madem mavi bayrak deniliyor, geçen yıl neden verildi. Bu görüntüler turizmin başkentinde güzel değil. Yaptığımız ağaç ve saksıdaki çiçek kimseyi rahatsız etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 20:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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