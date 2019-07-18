Konyaaltı jandarmasından zehir tacirlerine suçüstü Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festivale katılan gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festivale katılan gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. Operasyonda sigara şeklinde sarılmış farklı çeşit ve miktarlarda 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat ekipleri, Büyük Çaltıcak Kamp ve Mesire Alanı’nda büyük bir katılımla düzenlenen festivalde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler gece yarısı uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bölgeye operasyon düzenledi. Masa üzerindeki çantada yapılan aramada 30 sigara şeklinde sarılmış satışa hazır kubar esrar, 22 ecstasy hap, 3 küçük poşet içinde kubar esrar ve 975 lira para ele geçirildi. Masadaki M.K. ve E.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 107 adet 1 gramlık halde poşetlenmiş kubar esrar, 128 içmeye hazır sigara şeklinde sarılmış kubar esrar, naylon poşete sarılı yaklaşık 200 gram kubar esrar, 164 ecstasy, 1 hassas terazi, 4 esrar kağıdı, 1 esrar öğütücü makine ele geçirildi. 2 şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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