Konyaaltı İlçe Jandarma Trafik Timleri bayramda 24 saat görev başında

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği noktalar arasında yer alan Konyaaltı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tatilcilerin güvenli bir yolculuk yapmaları için 24 saat görev başında olacağı bildirildi.

Turizm kenti Antalya 9 günlük Ramazan bayram tatilindeen çok tercih edilecek iller arasında yer alıyor. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde ve ilçe genelinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri denetimlerini sürdürdü. Bayram süresi boyunca izinleri kaldırılan trafik timleri, 24 saatboyunca denetimlerine devam edecek. Halkın yoğun olarak kullandığı karayollarında belirli aralıklarla yapılacak olan kontrollerde; radar, emniyet kemeri, cep telefonu, alkol, yorgun ve uykusuz araç kullananlar belirlenecek. Eğitici ve uyarıcı faaliyetlerin yanı sıra ekipler, amaçlarının ceza yazmak olmadığı, bayramın kaza olmadan atlatılması noktasında çalışmalar yaptıklarını vatandaşlara anlatacak. İlçe Motorize Trafik Timleri, gece ve gündüz görev başında olmak suretiyle tüm ana yollar üzerinde devriye görevinin yanı sıra kural ihlali yapan sürücüleri uyaracakları bildirildi.Araç içindeki çocuklara verilecek seyahat karnesi ile aile bireylerinin hatalarının en aza indirgemenin hedeflendiği kaydedildi.