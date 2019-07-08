0553 313 94 23

Konyaaltı Belediyesi’nden Oda Orkestrası

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Müzik dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kurduklarını açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
Konyaaltı Belediyesi’nden Oda Orkestrası

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Müzik dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kurduklarını açıkladı.


Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı’nda kültür-sanat etkinliklerini yaygın hale geliştirmek amacıyla bünyesinde oluşturduğu Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda KONSEM bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kuruldu. Buket Güzel şefliğinde oluşturulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası çalışmalarını başladı. 45 kişiden oluşan orkestrada keman, çello, yan flüt, viyola, viyolonsel gibi enstrümanlardan oluşacak. İlk konserini Eylül ayında verecek olan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, zaman zaman Konyaaltı’nın farklı noktalarında müzik dinletisi yapacak.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda kültür-sanat etkinliklerine ağırlık vereceklerini söyledi. Başkan Esen, Oda Orkestrası’nın çalışmalarını izleyerek, başarılar diledi. Başkan Esen, “Müzik dolu Konyaaltı’ projemiz kapsamında ilk olarak Belediyemizde vatandaşlarımızı müzik dinletisi ile karşılıyoruz. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestramız çalışmalarına başladı. KONSEM bünyesinde yetişen kursiyerlerimizden oluşacak, ekibimiz çok güzel konserlere imza atacak. Oda orkestramızı kendi yetiştirdiğimiz müzisyenlerden olması nedeniyle daha çok önemsiyoruz. Orkestramız zaman zaman Konyaaltı’mızın farklı noktalarında halkımıza müzik dinletisi sunacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    1. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    2. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    3. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    4. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    5. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    6. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    9. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    10. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    11. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    12. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    13. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    14. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    15. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    16. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    17. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    18. Adana Büyükşehir’de gündem..
    19. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    20. İran'dan dünyayı şoke eden açıklama!..
    21. Engelli bireylerin plaj keyfi
    22. ABD’nin ‘destek gönderin’ demişti!..
    23. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz,..
    24. Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye..
    25. ABD'nin Almanya'dan asker talebi..
    26. Malatya’da baraj gölüne giren genç..
    27. Eski Yargıtay üyesi Babacan'a 10 yıl 6..
    28. Körfez asansörlerine sıkı takip
    29. Yunanistan’ın yeni Başbakanı..
    30. Şehirde müzik var
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü