Konyaaltı Belediyesi personeline yangın eğitimi

Konyaaltı Belediyesi personeline ’Temel Yangın Eğitimi’ verildi.

Konyaaltı Belediyesinde personele yönelik eğitim seminerleri “Temel Yangın Eğitimi” ile devam etti.

Konyaaltı Belediyesi Hasan Tunç Salonunda düzenlenen “Temel Yangın Eğitimi”ne konuşmacı olarak katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitmeni Hasan Altuntaş, yangın anında nelerin yapılması gerektiği konusunda belediye çalışanlarını bilgilendirdi.

Altuntaş, yangın esnasında panik olmamak gerektiğini belirterek, “Özellikle şunu ifade edeyim, acil durum ekipleri diye bahsetmiş olduğumuz söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri olarak karşımıza çıkan birimler var. Söndürme ekipleri, yangın söndürme cihazlarını çok iyi kullanan, ayda bir defa periyodik kontrollerini yapan ve yangına ilk müdahaleyi sağlayan kişiler. Kurtarma ekipleri ise ilk önce içeride canlıyı, yoksa kıymetli evrakları kurtarmakla yükümlü olan kişiler. Koruma ekibi ise yangının, bulunduğu ortamdan başka bir ortama sıçramasını önleyen, kargaşayı engelleyen; giriş-çıkış ve araçları düzenleyen kişilerdir.” dedi.

Hasan Altuntaş, teorik bilgilendirmenin ardından Belediye Hizmet Binası yanında yer alan boş arazide yangın söndürme uygulaması yaptı.