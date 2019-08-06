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Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sokakta

Geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Kent Meydanında yan flüt, keman, gitar ve çello gibi enstrümanlarla vatandaşların arasından çıkarak toplanan ve mini konser veren Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, son olarak Beach Park’ta benzer bir konser verdi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:49
Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sokakta

Geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Kent Meydanında yan flüt, keman, gitar ve çello gibi enstrümanlarla vatandaşların arasından çıkarak toplanan ve mini konser veren Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, son olarak Beach Park’ta benzer bir konser verdi.


Bundan 5 yıl önce Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi çatısı altında kurulan ve onlarca konserle Konyaaltı’nda gönülleri mest eden ‘Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası’, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla farklı enstrümanlar dahil edilerek çok sesli müzik yapabilme kabiliyeti olan ‘Oda Orkestrası’na dönüştürüldü. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası olarak konser veren koro üyeleri,farklı bir yaklaşımla vatandaşları da müziğe dahil ediyor. Geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Kent Meydanında halkın arasından yan flüt, keman, gitar ve çello gibi enstrümanlarla halkın arasından çıkan ve Meydanda toplanarak mini bir konser veren Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, şimdide Beach Park’ta vatandaşların arasından sürpriz bir girişle konser verdi.


Yaşları 10 ile 80 arası 40 kişiden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, Buket Güzel’in şefliğinde bir çok eseri Antalyalılar için seslendirdi. “Sokakta müzik var” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Oda Orkestrası olarak çok sesli müziğe geçiş yaptıklarını ve müziği sokağa taşıyarak vatandaşları da konserlere dahil etmek istediklerini söyledi. İlkini Konyaaltı Kent Meydanı ikincisini ise Beach Park’ta düzenledikleri sokak konserlerine ilerleyen günlerde farklı ortam ve mekanlarda devam edeceklerini dile getiren Esen, Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrasının Cumhuriyet Konseri’yle eylül ayının ikinci haftasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne alacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:49
  1. konser
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