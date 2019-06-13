Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde ‘satranç’ heyecanı

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde düzenlenen Satranç Şenliği etkinliği, öğrenciler tatlı bir rekabet içinde yarıştı. Etkinliğin sonunda öğrencilere katılım sertifikası takdim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle ülke genelinde “Satranç Şampiyonası” düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, bu kez de kreşlerin minik öğrencileri için Satranç Şenliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde 38, Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde ise 48 öğrenci katıldı. Rakibinin önce elini sıkan minik öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Batı’nın ilk hamlesi ile dostluk ve centilmenlik içinde yarıştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri Satranç Şampiyonasında ülke genelinden yüzlerce sporcuyu Konyaaltı’nda ağırladıklarını söyledi. Satrancın bireyin gelişiminde önemli bir rolü olduğuna inandığını dile getiren Semih Esen, bu etkinliği şimdide Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde minik öğrenciler için düzenlediklerini bildirdi.

“Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde bu yıl mezun olacak 6 yaş grubu öğrencilerimizi Satranç Şenliğinde buluşturduk.” diyen Başkan Semih Esen, etkinliğin sonunda öğrencilere hayat boyu hatırlayacakları katılım sertifikası verdiklerini bildirdi. Semih Esen, “15-19 Haziran günleri arasında bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Karne Şenliğiyle de Antalya’da tüm öğrencilerimizi kucaklayacağız.” diye konuştu.